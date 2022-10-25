Konya, 12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'na hazır

Konya'da 26 Ekim Çarşamba günü başlayacak 12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın tanıtım programı düzenlendi.



Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, kentteki bir otelde düzenlenen programda, ağustosta düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları için de kentte bulunduğunu hatırlattı.



Şampiyona için yetkililerle görüşme fırsatı bulduğuna değinen Espinos, "Destekleri için başta Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çeşitli kıtalardan 100'den fazla ülkeden katılan sporcular, burada karatenin tüm evrenselliğini gösteriyor. Şampiyonanın başlamasını dört gözle bekliyorum." dedi.



Aslan Abid Uğuz da organizasyonun her ne kadar ümit, genç ve 21 yaş altı gurubunda yapılsa da karatenin en büyük ve en önemli organizasyonu olduğunu belirtti.



Herkesi şampiyonaya davet eden Uğuz, "Organizasyon, 105 ülkeden bin 850 sporcunun katılacağı, gerçek anlamda bir Dünya Şampiyonası. Burada 39 milli sporcumuz yarışacak." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise Dünya Şampiyonası'nın kente kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Şehrimize gelen tüm ülkelerin federasyon yetkililerine, 105 ülkeden sporcu kafilelerine 'Hoş geldiniz.' diyorum. Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyor, halkımızı birbirinden güzel müsabakaları izlemek için Karatay'daki Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ne davet ediyorum. Bu büyük şampiyona için Konya ve bizler hazırız." diye konuştu.



Şampiyona, 30 Ekim'de sona erecek.





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