09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Kokoskov: "İlk yarı sahada yoktuk"

Anadolu Efes'in başantrenörü Igor Kokoskov, Partizan mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada ilk yarıdaki kötü performansa dikkat çekti.

calendar 10 Ekim 2025 01:26
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Kokoskov: 'İlk yarı sahada yoktuk'
EuroLeague'in üçüncü hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Partizan'a mağlup oldu ve ligdeki ikinci yenilgisini aldı.
 
Temsilcimiz Efes'te başantrenör Igor Kokoskov, maçın ardından flaş röportajda mikrofon karşısına geçti.
 
Koç Kokoskov'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:
 
"İlk yarıda oynamadık, sahada yoktuk. Maçı hissedemedik, Partizan adeta yürüyerek oynadı. Muhtemelen maçtan önce yaptıkları idmanlar ilk yarıdan daha sert geçmiştir. İkinci yarıda ise basketbol oynamaya başladık, fark buydu. Reaksiyon gösterdik, sahada iletişim kurmaya başladık. İlk yarıya göre çok daha farklıydık. Tabii Partizan gibi bir takıma karşı bu salonda geri dönmek kolay değil. Yine de son bölümde bir pozisyon sonucu belirledi. Ardından top kayıpları yaptık, tabii bu noktada oyunculara ne yapmaları gerektiğini anlatmak konusunda daha iyi bit iş çıkarmalıydık. Partizan'ı tebrik ederim, bugün bizden daha iyilerdi."
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
