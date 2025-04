Kocaelisporlu oyunculardan şampiyonluk mesajı

Kocaelisporlu futbolcular Oğulcan Çağlayan ve Ahmet Oğuz, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Oğulcan ile Ahmet, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kocaelispor'un bir dönem amatöre kadar düştüğünü hatırlatan Oğulcan, "Sezon başından bugüne kadar bu serüvende emeği olan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ne mutlu bize ki bu hikayenin finalini yapmak bizlere nasip oldu. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. 'Süper Lig'den amatöre' diye çok güzel bir beste var. Bu besteyi ben de çok beğenmiştim. Süper Lig'den amatöre kadarki süreci değil ama amatörden Süper Lig'e olan serüvende kimlerin emeği, katkısı varsa hepsini tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Amatörden bugüne kadar bu 16 yıllık serüvende birçok şey yaşamışlar ama hep bu armanın arkasında durmuşlar. Bence bugün en çok mutlu olması, gururlanması gereken kişilerdi onlar. Biz bu sezon geldik. Onlar bu armanın yıllardır peşinde. Biz, bayrağı onların hayal ettiği yere getirdik. Bundan sonra orada tutmak ve daha da ileriye çıkarmak da onların elinde. İnşallah bunu başarırlar." diye konuştu.



Bu sezon takımının Süper Lig'e çıkmasına 17 golle katkı veren tecrübeli santrfor, şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezon benim için de bir meydan okumaydı. Herkes benim hakkımda olumsuz görüşlere sahipti ve bence çok da haksız değillerdi. Son iki sezon için öz eleştiri yapmam gerekiyor. Çok iyi bir süreç geçmedi. Galatasaray'da oynadığım 25-30 karşılaşmada taraftarların da gönlüne girdiğimi düşünüyorum. Orada farklı bir hikaye var. İşler benim adıma iyi giderken bir darbe yedim. Ancak futbolda dün yoktur, biraz bugün ama daha çok da yarın vardır. Şu an bugünden çok mutluyum, gururluyum. Bugün ligdeki 17. golümü attım. Wesley Moraes ile aramda güzel bir çekişme var. Wesley'in 19 golü, benim 17 golüm var. Sezonun bitmesine 3 maç kaldı. Kocaelispor 3 defa Süper Lig'e yükselirken gol kralını kendi içerisinden çıkarmış. İnşallah bu 4. yükselişte de gol kralını kendi içerisinde çıkarır. Bunun için mücadele edeceğim. Hedef bitmiyor. İlk hedef Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkarmaktı. Bu hedefi gerçekleştirdik. İnşallah gol krallığını da kazanabilirim."



Ahmet Oğuz: "Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmayı başardığımız için çok mutluyuz"



Tecrübeli sağ bek Ahmet Oğuz ise hedefledikleri Süper Lig'e yükselmeyi başardıkları için mutlu olduklarını kaydetti.



Kocaelispor'un 16 yıldır Süper Lig'den uzak olduğuna değinen Ahmet, "Hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmayı başardığımız için çok mutluyuz. Tüm Kocaeli camiasına, Kocaelispor taraftarına armağan olsun. Süper Lig'e çıktığımız için tabii ki mutluyuz. Öncelikli hedefimiz orada kalıcı olabilmek. Kocaelispor'un yeri her zaman Süper Lig'dir. Böyle camiaların her zaman Süper Lig'de kalması lazım. Futbol çünkü taraftarla güzel ve bizim çok güzel bir taraftarımız var." şeklinde görüş belirtti.



Lige çıkmayı dün kamptayken rakiplerinin maçlarından sonra garantilediklerinin hatırlatılması üzerine Ahmet, "İnanılmaz bir duygu. Çok stresliydik. Zor bir sezondu. Bugün kazanmak isterdik. Dün Süper Lig'i çıkmayı garantiledikten sonra saat 5.00'e kadar uyumadık. Kendi aramızda eğlendik. Aslında maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik ama mağlup oldu. Esenler Erokspor'u da tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.