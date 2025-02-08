Kocaelispor'dan dev hamle: Aboubakar

Sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar sürpriz bir transferin eşiğinde.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Ajansspor'un haberine göre; Vincent Aboubakar, Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.
Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Aboubakar 6 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.
Ajansspor'un haberine göre; Vincent Aboubakar, Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.
Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Aboubakar 6 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.