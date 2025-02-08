Kocaelispor'dan dev hamle: Aboubakar

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hatayspor'dan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kocaelispor'dan dev hamle: Aboubakar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2025 14:19
Sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar sürpriz bir transferin eşiğinde.

Ajansspor'un haberine göre; Vincent Aboubakar, Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Aboubakar 6 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

 

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery