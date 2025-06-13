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BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Kocaelispor'da geçtiğimiz sezon 35 maçta 12 gol 11 asist ile yıldızlaşan Yeşil Burun Adalı sol kanat Ryan Mendes'in takımdan ayrılacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. İddialara göre Mendes'e gelen teklifler olduğu ve Mendes'in teklifi kabul ettiği iddia edildi.Alınan bilgilere göre Kocaelispor'a Mendes için gelen resmi bir teklif bulunmuyor. Mendes geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ile sözleşmesini 1 sene daha uzatmıştı.35 yaşındaki Mendes'in herhangi bir takımla anlaştığı haberlerinin de doğru olmadığı öğrenildi. Mendes'e ilgisi olan 1. Lig kulüplerinin olduğu ama ciddi olmadığı da gelen bilgiler arasında. Kocaelispor, Mendes ile önümüzdeki sezonda da devam etmek istiyor.Ryan Mendes, bu sezon Kocaelispor forması ile çıktığı 34 maçta 12 gol atarken 13 kere de asist yaptı.(Kocaeli Gazetesi)