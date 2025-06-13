Kocaelispor'da Ryan Mendes belirsizliği!

Kocaelispor'un yıldızı Ryan Mendes'e teklif iddiaları gündemde. Oyuncunun gelecek sezon hangi takımda oynayacağı belirsizliğini sürdürüyor.

calendar 13 Haziran 2025 10:43
Fotoğraf: Sporx.com
Kocaelispor'da Ryan Mendes belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor'da geçtiğimiz sezon 35 maçta 12 gol 11 asist ile yıldızlaşan Yeşil Burun Adalı sol kanat Ryan Mendes'in takımdan ayrılacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. İddialara göre Mendes'e gelen teklifler olduğu ve Mendes'in teklifi kabul ettiği iddia edildi.

RESMİ TEKLİF YOK

Alınan bilgilere göre Kocaelispor'a Mendes için gelen resmi bir teklif bulunmuyor. Mendes geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ile sözleşmesini 1 sene daha uzatmıştı.

35 yaşındaki Mendes'in herhangi bir takımla anlaştığı haberlerinin de doğru olmadığı öğrenildi. Mendes'e ilgisi olan 1. Lig kulüplerinin olduğu ama ciddi olmadığı da gelen bilgiler arasında. Kocaelispor, Mendes ile önümüzdeki sezonda da devam etmek istiyor.


BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Ryan Mendes, bu sezon Kocaelispor forması ile çıktığı 34 maçta 12 gol atarken 13 kere de asist yaptı.
(Kocaeli Gazetesi)


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.