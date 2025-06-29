Kocaeli'nde düzenlenen güreş turnuvası sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda sona erdi.Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun son gününde, serbest stilde 5 sıklette dereceye giren sporcuların ve genel klasmanda dereceye giren ülkelerin sıralamaları belli oldu.Genel klasmanda dereceye giren ülkeler şöyle:1- Türkiye (175 puan)2- Kazakistan (132 puan)3- Bulgaristan (104 puan)Turnuvanın son gününde serbest stilde dereceye giren sporcular ise şu şekilde:1- Emrah Ormanoğlu2- Udit Udit (Hindistan)3- Sardor Ruzimov (Özbekistan)4- Recep Topal1- Haydar Yavuz2- Nachyn Kuular (Kazakistan)3- Umut Erdoğan4- Vishal Kaliramana (Hindistan)1- Magomet Evloev (Tacikistan)2- Ramazan Sarı3- İbrahim Metehan Yaprak4- Dzhabrail Gadzhiev (Azerbaycan)1- Ahmed Sultanovich Bataev (Bulgaristan)2- Alperen Tokgöz3- Emirhan Kılıç4- Deepak Punia (Hindistan)1- Mohsen Mansour Siyar (Almanya)2- Alisher Yergali (Kazakistan)3- Georgi Lyubomirov Ivanov (Bulgaristan)4- Hakan Büyükçıngıl