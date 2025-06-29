29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
4-0
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-1
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
1-1
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-2
29 Haziran
Molde-KFUM
2-3
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
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Lyn-Aasane
2-1
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
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29 Haziran
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29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
3-0
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
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2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
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Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
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Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
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4-1
29 Haziran
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0-0ERT

Kocaeli'nde düzenlenen güreş turnuvası sona erdi

Kocaeli'nde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası tamamlandı. Madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.

calendar 29 Haziran 2025 21:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaeli'nde düzenlenen güreş turnuvası sona erdi
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Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda sona erdi.

Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun son gününde, serbest stilde 5 sıklette dereceye giren sporcuların ve genel klasmanda dereceye giren ülkelerin sıralamaları belli oldu.


Genel klasmanda dereceye giren ülkeler şöyle:

1- Türkiye (175 puan)

2- Kazakistan (132 puan)

3- Bulgaristan (104 puan)

 

Turnuvanın son gününde serbest stilde dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

- 61 kilo

1- Emrah Ormanoğlu

2- Udit Udit (Hindistan)

3- Sardor Ruzimov (Özbekistan)

4- Recep Topal

 

- 70 kilo

1- Haydar Yavuz

2- Nachyn Kuular (Kazakistan)

3- Umut Erdoğan

4- Vishal Kaliramana (Hindistan)

- 79 kilo

1- Magomet Evloev (Tacikistan)

2- Ramazan Sarı

3- İbrahim Metehan Yaprak

4- Dzhabrail Gadzhiev (Azerbaycan)

 

- 92 kilo

1- Ahmed Sultanovich Bataev (Bulgaristan)

2- Alperen Tokgöz

3- Emirhan Kılıç

4- Deepak Punia (Hindistan)

 

- 125 kilo

1- Mohsen Mansour Siyar (Almanya)

2- Alisher Yergali (Kazakistan)

3- Georgi Lyubomirov Ivanov (Bulgaristan)

4- Hakan Büyükçıngıl


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