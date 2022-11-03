Kocaeli 15 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Kocaeli İl Hakem Kurulu Başkanı Alpaslan Dalkılıç, kentten 15 yıldır özlemini duydukları Spor Toto Süper Lig'e hakem çıkmasını hedeflediklerini söyledi.



Dalkılıç, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt, İl Hakem Kurulu üyeleri ve TFFHGD Kocaeli Şube yöneticileri, bir restoranda gazetecilerle buluştu.



Burada konuşan Dalkılıç, yaklaşık 10 aydır görevde olduklarını anımsatarak, Türk futboluna başarılı yeni hakemler kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.



Dalkılıç, "Derdimiz büyük, Kocaeli hakemliğinde 15 yıldır özlemini duyduğumuz Süper Lig hakemi çıkmasını hedefliyoruz. Genç hakemlerin en iyi şekilde yetişerek adım adım üst liglerde görev alacak tecrübeye erişmesini arzuluyoruz." dedi.



Kocaeli'de faal olan 40 klasman ve bölgesel, 108 il, 67 de aday hakem bulunduğuna işaret eden Dalkılıç, şunları kaydetti:



"Geçen yıl bölgesel hakemliğe teklif ettiğimiz arkadaşlarımızdan en büyüğünün yaşı 25, çünkü yukarı çıkarken yaş kriteri çok önemli. Mutlaka Kocaeli'den bir Süper Lig hakemi çıkmasını hedefliyoruz. B Klasman'da bulunan hakemlerimizin bir an evvel A Klasman'a, oradan da Süper Lig'e çıkmasını umut ediyoruz. Bu sezon 23 Eylül'den itibaren 506 müsabaka oynandı, 571 de halı saha turnuvası ve master liglerde maç yapıldı. Hafta sonları 100-110 civarı maç yapılıyor, hafta içi yapılan maçlar, hakemlerimizin mesleklerinin olması gibi durumlar, hakem ihtiyacını artırıyor. Talep toplamaya başladık, en kısa sürede kurs açarak eksiğimizi tamamlamak istiyoruz."



"Hakem Evi" projesi hazırlandı



TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Şube Başkanı Kurt ise hakemlerin daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi, kendilerini geliştirmesi, sağlıklı ortamda eğitimlere katılabilmeleri için "Hakem Evi" projesi hazırladıklarını bildirdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle atletizm pistinin tribün alanına proje hazırladıklarını aktaran Kurt, şu bilgileri paylaştı:



"Tribün sökülerek oraya 2 katlı bir yapının proje çizimleri yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün onay aşaması tamamlandı, yaklaşık 10 gündür zemin etüt çalışmaları yapılıyor. İnşallah önümüzdeki sene sezon açılışını Hakem Evi'mizde yapmak istiyoruz. Hakem Evi, toplam 600 metrekare olacak. Alt kat soyunma odaları ve duş yerleri, üst katta da idari ofisler, lokal ve eğitim salonu olacak. Proje tamamlanınca örnek tesis olacak. Hakemlerimizin gelişmesine önemli katkı sunacak. Süper Lig'de hakem istiyoruz. Türkiye'de en çok müsabaka oynanan illerden birisiyiz. Kocaeli, futbola aşık bir şehir. Bizler de hakem ve gözlemciler olarak buna en iyi şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz."



A Klasman'da Alper Çetin'in VAR hakemi olduğuna işaret eden Kurt, "A klasman yardımcı Cem Özbay, B klasmanda Enes Kanpara, Tolga Güldibi, Sait Tuzcu var. Arkadaşlarımızın maç sayıları, gittikleri maçlar, aldıkları olumlu sonuçlar düşünüldüğünde hiçbirinin A klasmana çıkmasına engel bir şey yok. Kocaeli hakem camiası, kenetlenmiş durumda, tek isteğimiz bulundukları klasmanlardan yukarıya mümkün olduğunca fazla hakem göndermek." şeklinde konuştu.



