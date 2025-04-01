Knicks, PJ Tucker ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

New York Knicks, tecrübeli forvet PJ Tucker ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Knicks, PJ Tucker ile 2 yıllık anlaşmaya vardı
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01 Nisan 2025 12:17
New York Knicks, tecrübeli forvet PJ Tucker ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Tucker sezonun geri kalanında Knicks forması giyecek ve sözleşmesinin 2025-26 sezonu için takım opsiyonu bulunacak.

39 yaşındaki Tucker, daha önce iki adet 10 günlük kontratla Knicks'e katılmıştı. Toronto Raptors tarafından serbest bırakıldıktan sonra 10 Mart'ta New York'a katılan veteran oyuncu, sadece bir maçta iki dakika sahada kalmış ve istatistik kaydedememişti.

Buna rağmen, Knicks teknik ekibi Tucker'ın savunmadaki liderliğinden etkilenerek onu takımda tutma kararı aldı. 47-27'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Knicks, playoff yarışında derin bir kadroya sahip olmak adına bu hamleyi gerçekleştirdi.

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