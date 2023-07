New York Knicks forveti Josh Hart'ın, Knicks'ten dört yıllığı 75 milyon dolarlık bir kontrat teklifi alabileceği iddia edildi.



Knicks'in Doğu Konferansı'nda 5. seri başı olarak playofflara katıldığı sezonda Hart, dış alan savunması ve ribaund yeteneği sayesinde takımın bu yılki başarısının büyük bir parçası olmuştu.



The New York Daily News'ten Stefan Bondy'nin yakın tarihli bir raporu, Hart'ın uzatmasının dört yıllığı 75 milyon dolara kadar çıkabileceğini ortaya koydu:



"Hart'ın Ağustos ayında teklif edilecek olan uzatmasıyla ilgili söylentiler, dört yıllığı 75 milyon dolar civarında olduğu üzerine."



Ligdeki kontrat miktarlarının istikrarlı bir şekilde yükseldiği dönemde, zirve nokta Boston Celtics'in yakın zamanda Jaylen Brown'a verdiği NBA tarihi rekoru olan 304 milyon dolarlık anlaşma olmuştu.



Geçtiğimiz sezon Hart, Knicks ile oynadığı 25 maçta üçlük çizgisi gerisinden %51.9 üçlük isabetiyle 10.2 sayının yanı sıra, 7.0 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.