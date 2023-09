Kluivert: 'En iyi şekilde hazırlanacağız'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, çok önemli 3 maçlarının olduğunu belirterek, en iyi performansı göstermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.



Kluivert, 24 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının Pendikspor karşısında gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.



Yaptıkları hatalardan ders alarak kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Kluivert, "Performansımızı en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki maçtan maça bakmamız gerekiyor. Çok önemli 3 maçımız var. En iyi şekilde hazırlanacağız ve her gün antrenmanlar yapıp en iyi performansı yakalayabilmek için sahada ne gerekiyorsa hepsini uyguluyoruz." diye konuştu.



"BALOTELLI'NIN ZAMANA İHTİYACI VAR"



Mario Balotelli'nin yeniden takıma transfer olmasını değerlendiren Kluivert, "Mario'nun, yavaş yavaş ilerlememiz gereken bir kondisyonu var. Adım adım ilerleyerek, ona da saygı duyarak maç oynayacak seviyeye onu taşıyacağız. Ondan sonra gerektiği yerde, her türlü takıma katkı sağlayacağını biliyoruz çünkü takımı iyi tanıyor." ifadelerini kullandı.



"ADIM ADIM İLERLEYECĞİZ"



Kluivert, taraftarın takımın yanında olmasının önemli olduğunu söyledi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında penaltılardan elenmelerinin kendilerini üzdüğünü aktaran Kluivert, şöyle konuştu:



"Evimizdeydik ve penaltılarda elendik ama şunu da söylemek lazım, futbol devam ediyor. Taraftarlar, bize desteklerini hiçbir zaman eksik etmesin. Onların desteğine ihtiyacımız var ve iyi durumda olan bir takımımız var. İyi de gitmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimiz maçların ne kadar önemli olduğunun farkındayız ama önceliğimiz Kasımpaşa maçı. Ona hazırlanıyoruz. Sonrasında başka maçlara odaklanacağız. O yüzden adım adım ilerleyerek devam edeceğiz."