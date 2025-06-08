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Altay'da Onur Efe takımda kalmaya çok yakın!

TFF 3. Ligi'nde mücadele edecek Altay'da, Onur Efe'nin takımda kalması için yoğun mesai harcanıyor.

calendar 08 Haziran 2025 14:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Onur Efe takımda kalmaya çok yakın!
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren altyapı patentli Onur Efe'nin yuvada kalması için yönetimin önemli mesafe katettiği belirtildi.

Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 2'nci Lig'de 7 kez rakip fileleri sarsan 23 yaşındaki futbolcunun bayram tatili sonrası yeni yönetimle masaya oturup kontratını uzatması bekleniyor. İzmir temsilcisi ismi Başakşehir FK ile anılan Onur'u takımda tutmak için temasları sürdürüyor.

Başkan Yüksel Gürüz, yetenekli oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oğlumuzun adı Onur, hiç bir evladımız mutsuz olmayacak. O da Altay'ı bu sıkıntılı durumda bırakmayacak karakterde bir sporcu. Biz gitmesin demiyoruz, değerini bulmadan gitmesin diyoruz. Daha çok eksikleri var. İyi bir teknik direktör elinde pişsin, değerini bulsun, sonra gitsin diyoruz" ifadelerine yer verdi.


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