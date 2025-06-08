Edin Dzeko, Serie A yolcusu!

Edin Dzeko, Fenerbahçe'yle kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.



Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan deneyimli forvetin yeni adresi bir kez daha Serie A olabilir.



İtalya'da daha önce Inter ve Roma formalarını giyen Dzeko'yla bir diğer Serie A ekibi Bologna ilgileniyor. Nicolo Schira'nın haberine göre Bologna, Dzeko'ya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Haberde taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Dzeko, teklifi kabul ederse iki sezonluk aranın ardından Serie A'ya dönecek.Dzeko, 2015'te kiralık olarak imza attığı Roma'ya ertesi sezon bonservisiyle transfer olmuştu.Deneyimli golcü, 2021'de ise Inter'le sözleşme imzalarken kontratının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'yle anlaştı.Sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezonda 99 maça çıkan Dzeko, 46 kez ağları havalandırırken 18 asist kaydetti.