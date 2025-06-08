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Beşiktaş'tan Immobile için son teklif!

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılmak istemeyen Ciro İmmobile için son bir teklif yaptı. İtalyan forvet ise henüz yanıt vermedi.

calendar 08 Haziran 2025 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 14:46
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Immobile için son teklif!
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve kurmayları, forvete net bir ismi transfer edeceklerini her fırsatta vurgularken Ciro Immobile'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği Ciro Immobile, şimdilik bu talebe yanaşmazken başkan Adalı, İtalyan golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Teklife göre tecrübeli oyuncunun 6 milyon Euro'luk garanti maaşını 3 milyon Euro'ya indirmesi ve kalan bölümü için de maç başı performansa odaklı bir formüle geçilmesi önerildi.

35 yaşındaki futbolcu, bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İkinci forvete yüksek maaş ödemek istemeyen Beşiktaş, bu teklifin de kabul edilmemesi halinde fesih formülünü görüşmeye hazırlanıyor.


İtalyan golcü, geride kalan sezonda 41 maçta forma giyerken 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


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