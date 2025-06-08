Filenin Sultanları kayıpsız yola devam!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.



Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 4. ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.



FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI

VNL'nin ilk haftasında 4'te 4 yapan milli takım, sırasıyla Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 ve Polonya'yı 3-2 yendi.Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.UlusalStefano Cesare (İtalya), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)Gong, Zhuang, Wang, Zhang, Wu, Chen, (M. Wang, Yang, Wang A, Dong, Zou, Tang)Alexia Karutasu, Ayşe Çürük, Berka Buse Özden, Elif Şahin, Hande Baladın, Aslı Kalaç (Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek)25-19, 20-25, 31-29, 26-28, 12-15130 dakika