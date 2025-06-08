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Filenin Sultanları kayıpsız yola devam!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.

calendar 08 Haziran 2025 14:22 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 18:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları kayıpsız yola devam!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 4. ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti.

FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI



VNL'nin ilk haftasında 4'te 4 yapan milli takım, sırasıyla Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 ve Polonya'yı 3-2 yendi.

Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile mücadele edecek.

Salon: Ulusal

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

Çin: Gong, Zhuang, Wang, Zhang, Wu, Chen, (M. Wang, Yang, Wang A, Dong, Zou, Tang)

Türkiye: Alexia Karutasu, Ayşe Çürük, Berka Buse Özden, Elif Şahin, Hande Baladın, Aslı Kalaç (Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek)

Setler: 25-19, 20-25, 31-29, 26-28, 12-15

Süre: 130 dakika


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