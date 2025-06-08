Babasının yönlendirmesiyle başladığı masa tenisinde gözünü yeni şampiyonluklara çevirdi

Malatya'da babasının yönlendirmesiyle 5 yaşında masa tenisine başlayan 11 yaşındaki Muhammed Emre Kantik, ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkati çekiyor.Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emre Kantik, küçük yaşta başladığı masa tenisindeki başarısıyla milli takıma seçildi.Türkiye birinciliği ve dereceleri bulunan Muhammed Emre, son olarak Bulgaristan'ın Albena şehrinde 21-25 Mayıs'ta düzenlenen 11-13 Yaş Altı Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 11 yaş altı çift erkekler kategorisinde birinci oldu.Muhammed Emre, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.Milli sporcu Muhammed Emre Kantik, AA muhabirine, babasının masa tenisi oynadığını, 5 yaşındayken de kendisini bu spora yönlendirdiğini anlattı.Başarı elde etmek için sürekli çalıştığını aktaran Muhammed Emre, şöyle konuştu:Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Akbaş ise Muhammed Emre'nin okulda da başarılı bir öğrenci olduğunu kaydetti.Akbaş,ifadelerini kullandı.