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Fenerbahçe Medicana, Alessia Orro'yu kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Nurnia Vero Volley forması giyen Alessia Orro'yu kadrosuna kattı.

calendar 08 Haziran 2025 14:54
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana, Alessia Orro'yu kadrosuna kattı!
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlaması kapsamında son olarak Numia Vero Volley forması giyen Orro kadroya katıldı.

Orro, 2024-2025 CEV Şampiyonlar Ligi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde "En iyi pasör" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada, "Alessia Orro'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.


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