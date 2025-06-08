Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, ilk defa mücadele edecekleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ları geçerek gruplara kalmak istediklerini söyledi.Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağının sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hızla başladıklarını dile getirdi.Transfer edecekleri oyuncuları belirlediklerine işaret eden Bilen,dedi.Bilen, Samsunspor'un gelecek sezonlarda da ilk 5 için mücadele edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: