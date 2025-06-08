'Buzun kraliçeleri' şampiyonluk yolunda

Bursa'da antrenör Seda Takar tarafından kurulan Yıldız B Buz Hokeyi Takımı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunca 14-15 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek 2024-2025 Yıldız B Türkiye Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kestel Olimpik Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda buz hokeyi antrenörü olarak görev yapan Seda Takar, yaklaşık 2 sene önce buradaki okul gruplarında, parklarda, halk seanslarında görüp yetenekli bulduğu kızlardan buz hokeyi takımı kurdu.Buzda ayakta durmayı dahi bilmeyen 10-11 yaşındaki çocuklar, antrenörlerinin ve ailelerinin desteğiyle 2 yılda 2023-2024 Yıldız B Türkiye Şampiyonası'nda 18 takım içerisinde 7'nci olarak başarı elde etti.Haftanın 7 günü antrenman yapan "Buzun kraliçeleri", 14-15 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek 2024-2025 Yıldız B Türkiye Şampiyonası'nda zirvede yer almayı hedefliyor.Antrenör Seda Takar, AA muhabirine, takımı algıları açık olan yetenekli çocuklardan oluşturduğunu söyledi.Buz hokeyi hakkında bilgisi olmayan çocukları eğittiğini anlatan Takar,dedi.Takar, ailelerin önce buz hokeyine ön yargılı yaklaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:Seda Takar, bir yıl önce katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda birçok takımı geride bırakarak 7'nci olduklarını, bu yıl düzenlenecek organizasyonda ise derece elde etmeyi beklediklerini söyledi.Gelecek yıl mücadele edecekleri Anadolu Yıldızlar Ligi'nde madalya almayı hedeflediklerini vurgulayan Takar, şöyle konuştu:Takar, hedeflerinin uzun vadeli olduğuna değinerek, Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı'nın gelecekteki kadın sporcularını yetiştirdiklerinin altını çizdi.Takımın oyuncularından 12 yaşındaki Meryem Simirna Özkan, önceleri tesiste buz pateni kursuna başladığını, daha sonra Seda Takar'dan takıma katılma teklifi aldığını söyledi.Buz hokeyini çok sevdiğini dile getiren Meryem Simirna,ifadelerini kullandı.Takımın kalecisi olan 13 yaşındaki Azra Ögünç ise 2 sene önce bir okul gezisiyle tesise geldiğini, daha sonra Seda Takar tarafından keşfedildiğini anlattı.Takıma seçilince kendine hedefler belirlediğini aktaran Azra, şunları kaydetti: