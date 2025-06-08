Beşiktaş'a Bruno Petkovic önerisi!

Beşiktaş, yeni sezonda kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak istiyor.
PETKOVIC ÖNERİSİ
Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat golcü Bruno Petkovic oldu.
Petkovic, Dinamo Zagreb'ten gelen maaşında indirim teklifini kabul etmedi.
BEŞİKTAŞ'A ÖNERİ
Transfermarkt'te yer alan habere göre, bu gelişmenin ardından Petkovic, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
Hırvat futbolcunun bonservisini alarak kulübünden ayrılabileceği yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Dinamo Zagreb forması altında geçen sezon 26 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
Dinamo Zagreb ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Petkovic'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
PETKOVIC ÖNERİSİ
Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat golcü Bruno Petkovic oldu.
Petkovic, Dinamo Zagreb'ten gelen maaşında indirim teklifini kabul etmedi.
BEŞİKTAŞ'A ÖNERİ
Transfermarkt'te yer alan habere göre, bu gelişmenin ardından Petkovic, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
Hırvat futbolcunun bonservisini alarak kulübünden ayrılabileceği yazıldı.
SEZON PERFORMANSI
Dinamo Zagreb forması altında geçen sezon 26 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
Dinamo Zagreb ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Petkovic'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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