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Beşiktaş'a Bruno Petkovic önerisi!

Dinamo Zagreb'ten ayrılma kararı alan Bruno Petkovic, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

calendar 08 Haziran 2025 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Bruno Petkovic önerisi!
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Beşiktaş, yeni sezonda kadrosuna yeni bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

PETKOVIC ÖNERİSİ

Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat golcü Bruno Petkovic oldu.

Petkovic, Dinamo Zagreb'ten gelen maaşında indirim teklifini kabul etmedi.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİ


Transfermarkt'te yer alan habere göre, bu gelişmenin ardından Petkovic, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Hırvat futbolcunun bonservisini alarak kulübünden ayrılabileceği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Dinamo Zagreb forması altında geçen sezon 26 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Dinamo Zagreb ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Petkovic'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.


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