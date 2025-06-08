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Genoa, Patrick Vieira ile sözleşme uzattı

İtalya ekiplerinden Genoa, teknik direktörü Patrick Vieira ile sözleşme yeniledi.

calendar 08 Haziran 2025 17:01 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 17:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Genoa, Patrick Vieira ile sözleşme uzattı
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İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, ilk hamlesini teknik direktörlük koltuğu için yaptı.

İtalyan ekibi, teknik direktörü Patrick Vieira ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Fransız teknik adam, takımda kalmasının ardından şu açıklamaları yaptı; 

"Geçtiğimiz Kasım ayında Genoa'ya geldiğimden beri çok yoğun bir dönem geçirdim. Genoa'nın Serie A'da kalıcılığını sağladık. Sezonu bu kulübün hak ettiği gibi gurur ve kararlılıkla bitirmeyi başardık." ifadelerine yer verdi.

Patrick Vieira, bu sezon Genoa başında 26 resmi maçta görev aldı.



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