Genoa, Patrick Vieira ile sözleşme uzattı

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, ilk hamlesini teknik direktörlük koltuğu için yaptı.



İtalyan ekibi, teknik direktörü Patrick Vieira ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.



Fransız teknik adam, takımda kalmasının ardından şu açıklamaları yaptı;



"Geçtiğimiz Kasım ayında Genoa'ya geldiğimden beri çok yoğun bir dönem geçirdim. Genoa'nın Serie A'da kalıcılığını sağladık. Sezonu bu kulübün hak ettiği gibi gurur ve kararlılıkla bitirmeyi başardık." ifadelerine yer verdi.



Patrick Vieira, bu sezon Genoa başında 26 resmi maçta görev aldı.





