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Galatasaray, Osimhen için ısrarcı!

Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in teklifini kabul etmedi. Galatasaray'ın bu gelişmenin ardından Nijeryalı futbolcu için ısrarcı olması bekleniyor.

calendar 08 Haziran 2025 19:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Osimhen için ısrarcı!
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Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, Al Hilal'in teklifini kabul etmedi.

GALATASARAY ISRARCI

Al Hilal, Napoli ile 75 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı ancak Osimhen, Suudi Arabistan ekibine gitmeyi kabul etmedi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Osimhen transferi için yarış yeniden başladı. Galatasaray'ın golcü futbolcu için transferde yeniden ısrarcı olması bekleniyor.


TARAFTARLARDAN HAMLE

Galatasaraylı taraftarlar da Osimhen'in Al Hilal'i reddetmesinin ardından harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden daha önce yaptıkları, "Bizimle Kal Osimhen" çağrısını yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.


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