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UEFA Uluslar Ligi'nden üçüncü Fransa oldu!

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Fransa deplasmanda Almanya'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 08 Haziran 2025 17:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Uluslar Ligi'nden üçüncü Fransa oldu!
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UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Fransa, Almanya ile karşı karşıya geldi.

Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazanarak UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri dakika 45'te Kylian Mbappe ile 84. dakikada Michael Olise kaydetti.

ALMANYA'NIN GOLÜ VAR TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

53. dakikada Fransa'da Maignan'ın pasında topla buluşan Rabiot rakibi Füllkrug ile girdiği ikili mücadelede topu kaybetti. Topun sahibi olan Füllkrug'un ceza sahası içine yerden pasının ardından topla buluşan Deniz Undav, karşı karşıya pozisyonda sağ ayağının içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

VAR tarafından incelenen pozisyonun ardından Füllkrug'un rakibi Rabiot'a faul yaptığını tespit eden hakem golü iptal etti.



FRANSA'NIN YARI FİNAL YOLCULUĞU

Fransa, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya 5-4 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

ALMANYA'NIN YARI FİNAL YOLCULUĞU

Almanya ise yarı finalde Portekiz'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.


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