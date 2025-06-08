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Beşiktaş'ın yeni gündemi: Dolberg ve Arokodare

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Anderlecht'ten Kasper Dolberg ve Genk'ten Tolu Arokodare'yi radarına aldı.

calendar 08 Haziran 2025 15:00 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 15:41
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın yeni gündemi: Dolberg ve Arokodare
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Beşiktaş'ta transfer döneminin en büyük hareketliliğini forvet konusunda yaşanıyor.

Başkan Serdal Adalı yaptığı son basın toplantısında golcü transferinde 'Parasına puluna bakmam. Emin olduğumuz, en iyisini alıp geliriz' demişti.

Transfer listesi geniş olan Beşiktaş'ta rota bu kez Belçika. Genk forması giyen Tolu Arokodare ve Anderlecht'in forveti Kasper Dolberg radarda. Her iki oyuncu konusunda da maliyet araştırması yapılıyor.

AVRUPA PEŞİNDE!

Diğer yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kesin kararı bekleniyor. 1.97 boyundaki ve 24 yaşındaki Arokodare tam bir pivot forvet. Bu sezon 3 kulvarda çıktığı 45 resmi maçta 23 kez ağları havalandıran Nijeryalı yıldız, 7 de asist yaptı. Pek çok Avrupa ekibi, Arokodare'nin peşinde.

DOLBERG'IN İKİNCİ BAHARI!

Anderlecht'in 2023'ün yaz döneminde 5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Kasper Dolberg ise bu sezonu çok iyi geçirdi. Arokodare gibi 3 kulvarda 45 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki Danimarkalı, 24 kez fileleri sarstı, 2 gol pası verdi. İki oyuncu arasında teknik heyetin kesin kararına göre süreç hızlanacak.


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