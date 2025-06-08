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Göztepe filesine yeni menajer getirdi!

Sultanlar Ligi'ne bu sezon yükselen Göztepe, takım menajerliğine Zeynep Seda Uslu'yu getirdi.

calendar 08 Haziran 2025 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe filesine yeni menajer getirdi!
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Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe'de takım menajerliğine Zeynep Seda Uslu getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1983 doğumlu eski milli voleybolcu Zeynep Seda Uslu, 2025-26 sezonu yapılanmamızda takım menajeri olarak göreve başladı. Zeynep Seda Uslu, profesyonel voleybolculuk kariyerinde Eczacıbaşı, Vakıfbank, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, A Milli Takımımızda da forma giydi ve 2018-19 sezonunda Nilüfer Belediyespor formasıyla jübilesini yaptı. Zeynep Seda Uslu'ya hoş geldin diyor, sezon boyunca başarılar diliyoruz" denildi.

İzmir ekibinde 6 sezondur takım menajerliği yapan İremsu Durmuş'un A takım idari direktörü olarak göreve devam edeceği açıklandı.


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