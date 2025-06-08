Fenerbahçe'de Cenk Tosun kararı!

Geçtiğimiz yaz döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi ile ses getiren Cenk Tosun, sarı lacivertli forma ile istediği süreyi alamadı.



Japon ekibi Urawa Red Diamonds'a imza atmaya yaklaşan Cenk'in vedasıne ise takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle izin verilmemişti.



Sarı lacivertli ekipte yaşanan ve yaşanması beklenen ayrılıkların ardından daha fazla süre alabileceği konuşulan tecrübeli golcü ile ilgili yönetim kararını verdi.



TRANSFERDE KOLAYLIK SAĞLAMA SÖZÜ VERİLDİ

Fenerbahçe ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu için transfer kararı ve kolaylık sağlama sözü verildi.Bu sezon sarı lacivertli formayla 22 maça çıkan tecrübeli oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.