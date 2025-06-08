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İtalya'da ayrılık: Spalletti görevden alındı!

İtalya teknik direktörü Luciano Spalleti, gelen kötü sonuçların ardından görevinden alındı.

calendar 08 Haziran 2025 16:10 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 16:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalya'da ayrılık: Spalletti görevden alındı!
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UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde istediği sonuçları alamayan İtalya Milli Takımı'nda ayrılık kararı alındı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti görevden alındı.

KÖTÜ SON

Milli Takımın başında son maçına Norveç deplasmanında çıkan teknik adam, bu karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

İtalya'nın başında 9 maça çıkan Spalletti, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak İtalya Milli Takımı'na veda etti.

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