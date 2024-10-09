Klopp'tan sürpriz karar!

Teknik direktörlük kariyerini noktalayan Jürgen Klopp, Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu. Klopp, yeni görevine Ocak ayında başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Klopp'tan sürpriz karar!
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09 Ekim 2024 09:19
Son güncelleme 09 Ekim 2024 09:23
Liverpool'daki 9 yıllık dönemi sonrası teknik direktörlük kariyerini de noktalayan Jürgen Klopp'tan sürpriz bir hamle geldi.

Alman futbol adamı, Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu.

Klopp, yeni görevine Ocak 2025'te başlayacak. Alman teknik adamın sözleşmesinde milli takım için özel madde yer alıyor. Klopp, Alman Milli Takımı'ndan teklif alması durumunda görevinden ayrılabilecek.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKMIŞTI!

Klopp, Liverpool'dan ayrılmasının ardından Ağustos ayında yaptığı açıklamada teknik direktörlük kariyerini de noktaladığını duyurmuştu.

Red Bull futbol grubunun takımları;

Red Bull Leipzig (Almanya)
New York Red Bulls (Amerika)
Red Bull Bragantino (Brezilya)
Red Bull Brasil
Red Bull Salzburg (Avusturya)
Leeds United (İngiltere - Hissedar

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