Kleiman: "Durant, Warriors'taki zamanından hiç pişman değil"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın menajeri Rich Kleiman, Durant'in Golden State Warriors ile geçirdiği zamanı "inanılmaz" olarak değerlendirdiğini ve pişmanlık duymadığını söyledi.



Durant ve Warriors'taki eski takım arkadaşları arasındaki iddia edilen anlaşmazlık hakkında çok şey yazılıp çizilmişti. Ancak menajeri Kleiman'a göre, Durant aslında Golden State ile olan zamanını "inanılmaz" bir deneyim olarak görüyor.



Kleiman, Durant'ın gidişinden sonra söylenen her şeye rağmen, hala Warriors ile olan dönemine sevgiyle bakıyor:



"Kararlarından asla pişman olmadı. Bay'deki deneyimini inanılmaz olarak nitelendiriyor. Üç kez Final oynadı, iki Finaller MVP'si kazandı, orada inanılmaz bir ilişkiler kurdu. Orada harika arkadaşları arkadaşları var. Yani bu durum harikaydı."



Kleiman, Durant'in artık önüne baktığını ve şu anda bulunduğu yerden çok mutlu olduğunu da ekledi:



"Ve New York'ta, parçası olmak istediği, beraber oynamak istediği bir oyuncuyla aynı organizasyonda oynama fırsatına erişti ve bunu yoluyla yaptı. Nerede olmak istediğini kendi seçti."



