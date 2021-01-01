Klay: "Kasım sonu, Aralık başından önce dönemem"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, Kasım ayından önce parkelere dönmeyi beklemediğini bildirdi.



Thompson, aşil sakatlığı sebebiyle kaçırdığı geçtiğimiz sezondan sonra geri dönüşü için kesin bir tarih olmadığını belirterek, 2021-22 sezonunun ilk ayını kaçırmasının mümkün olduğunu açıkladı:



"Belirli bir tarih yok, ancak 12 aydan önce bir şey beklememek lazım. Bu da Kasım sonu veya Aralık başı oluyor."



Klay, 2019 NBA Finallerinde ön ön çapraz bağını koparmış ve sonraki sezondan önce de aşil tendonundan ciddi bir sakatlık daha geçirmişti.



Golden State, 2021-22 sezonuna 19 Ekim'de Los Angeles Lakers'a karşı oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.



