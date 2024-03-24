Danimarka kaptanı Simon Kjaer, İsviçre ile oynanan maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu.



Karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkan Kjaer, riske girmek istemediğini ve bu nedenle oyundan çıktığını söyledi.



Durumunun iyi olduğunu söyleyen Danimarkalı savunma oyuncusu, "Sağ uyluğumda biraz rahatsızlık hissettim ve riske girmek istemedim. Ne olduğunu göreceğiz ama ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Sezonun hassas bir dönemindeyiz ve risk almak istemedim. Eğer, bir Avrupa Şampiyonası maçı olsaydı kesinlikle sahada kalırdım" dedi.



34 yaşındaki Simon Kjaer, bu sezon kulübü Milan'da 22 maçta süre buldu.





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