Kış olimpiyatlarında en fazla madalyayı Norveç kazandı

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam madalya 1 Norveç 132 125 111 368 2 ABD 105 112 88 305 3 Almanya 92 88 60 240 4 Sovyetler Birliği (1956-1988) 78 57 59 194 5 Kanada 73 64 62 199 6 Avusturya 64 81 87 232 7 İsveç 57 46 55 158 8 İsviçre 56 45 52 153 9 Rusya 47 39 35 121 10 Hollanda 45 44 41 130 11 Finlandiya 43 63 61 167 12 İtalya 40 36 48 124 13 Doğu Almanya (1968-1988) 39 36 35 110 14 Fransa 36 35 53 124 15 Güney Kore 31 25 14 70 16 Japonya 14 22 22 58 17 Çin 13 28 21 62 18 Batı Almanya (1968-1988) 11 15 13 39 19 Büyük Britanya 11 4 17 32 20 Çekya 9 11 11 31 21 *Birleşik Takım (1992) 9 6 8 23 22 Almanya Birleşik Takımı (1956-1964) 8 6 5 19 23 Belarus 8 5 5 18 24 Polonya 7 7 8 22 25 Avustralya 5 5 5 15 26 Hırvatistan 4 6 1 11 27 Estonya 4 2 1 7 28 Slovakya 3 4 1 8 29 Ukrayna 3 1 4 8 30 Çekoslovakya (1924-1992) 2 8 15 25 31 Bağımsız Rus sporcular (2018) 2 6 9 17 32 Slovenya 2 5 10 17 33 Lihtenştayn 2 2 6 10 34 Letonya 1 3 5 9 35 Kazakistan 1 3 4 8 36 Macaristan 1 2 4 7 37 Belçika 1 2 3 6 37 Bulgaristan 1 2 3 6 39 İspanya 1 0 3 4 40 Özbekistan 1 0 0 1 41 Yugoslavya (1924-1992) 0 3 1 4 42 Lüksemburg 0 2 0 2 43 Yeni Zelanda 0 1 2 3 44 Kuzey Kore 0 1 1 2 45 Danimarka 0 1 0 1 46 Romanya 0 0 1 1

Çin'in başkenti Pekin'in 24'üncüsüne ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları tarihin en başarılı ülkeleri sıralamasının zirvesinde Norveç yer alıyor.Ülkelerine 132 altın, 125 gümüş ve 111 bronz olmak üzere toplam 368 madalya kazandıran sporcuları, Norveç Milli Kış Olimpiyatları Takımı'nı zirveye taşıdı.Norveç'i, 305 (105 altın, 112 gümüş, 88 bronz) madalyayla ABD ve 240 (92 altın, 88 gümüş, 60 bronz) madalyayla Almanya takip etti.Oyunlarda 1956'dan 1988'e kadar yarışan Sovyetler Birliği ise 194 (78 altın, 57 gümüş, 59 bronz) madalyayla 4. sırada bulunuyor.İlk kez 1924'te düzenlenen Kış Olimpiyatları'na siyasi veya hukuki sebeplerle farklı adlar altında katılan milli takımlar göz önünde bulundurulduğunda, madalya tablosunda 46 ülke yer aldı.Bunlardan 6'sı, hiçbir branşta birinciliği olmasa da elde ettikleri gümüş ve bronz madalyalarla listeye girdi.Türkiye'nin ise Kış Olimpiyatları tarihinde madalyası bulunmuyor.Ülkenin geçirdiği tarihsel süreç nedeniyle madalya tablosunda 4 farklı isimle yer alan Alman sporcular, oyunlar tarihine damgasını vurdu.Günümüz Almanya'sı, 1992 Kış Olimpiyatları'ndan itibaren madalya sıralamasını, 3'er kez birinci ve ikinci bitirdi. Almanlar, son 8 organizasyonda kazandıkları 92 altın, 88 gümüş, 60 bronz madalyayla rakipleri karşısında üstünlüklerini ortaya koydu.Alman sporcular, Doğu Almanya (39 altın, 36 gümüş, 35 bronz), Batı Almanya (11 altın, 15 gümüş, 13 bronz) ve Almanya Birleşik Takımı (8 altın, 6 gümüş, 5 bronz) da hesaba katıldığında toplam 408 (150 altın, 145 gümüş, 113 bronz) madalyayla tablonun ilk sırasına oturuyor.Kış Olimpiyatları'nda madalya alan ülkelerin altın madalyalar esas alınarak oluşturulan sıralaması ve toplam madalya sayıları şöyle:NOT: *Birleşik Takım, 1992 Albertville Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus, Özbekistan ve Ermenistan'dan sporcuların oluşturduğu takımın ismidir.