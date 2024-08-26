Kingsley Coman'dan ayrılık kararı!

Teknik direktör Vincent Company'nin son maçta sonradan oyuna aldığı ve gönderilmesi konuşulan Kingsley Coman'dan flaş bir karar geldi.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız oyuncu, Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldı.



Geleceğine henüz karar vermeyen Fransız oyuncu ile birkaç İngiliz kulübü ilgileniyor.



Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre ise Coman'ın yüksek maaşından kurtulmak isteyen Bayern'in oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık göndermeye sıcak bakıyor.



Bayern'İn yeni oyuncu transferi yapabiilmesi için böyle bir karar aldığı ifade edildi.





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