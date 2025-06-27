Sacramento Kings, bu yaz arka alan rotasyonunu güçlendirmek isterken Atlanta Hawks yıldızı Trae Young için takas arayışından vazgeçti.The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Young'ı hedefleme yönünde kulüp içi bazı değerlendirmeler yapılsa da, organizasyon sonrasında farklı bir yola gitmeyi tercih etti. Kings yönetimi, Young'ın hücum odaklı oyun tarzı ve yüksek maliyeti nedeniyle geri adım attı.Trae Young, 2025–26 sezonu için 45.9 milyon dolar kazanacak. 2026–27 sezonu içinse 48.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. 26 yaşındaki guard, geçtiğimiz sezon 76 maçta 24.2 sayı ve kariyer rekoru olan 11.6 asist ortalamaları yakaladı. Ancak saha içi isabet oranı %41.1, üç sayı yüzdesi ise %34 ile sınırlı kaldı.Kings, üst üste ikinci sezonu da playoff dışında tamamladı. Sezonu 40–42 ile kapatan takım, play-in turnuvasında Dallas Mavericks'e elendi. Şubat ayında De'Aaron Fox'un San Antonio Spurs'e takas edilmesiyle birlikte oyun kurucu pozisyonunda büyük bir boşluk oluştu.Kulüp şu anda daha düşük maliyetli veteran gardlara yönelmiş durumda. Bu isimler arasında Tyus Jones ve Russell Westbrook öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezonu Phoenix Suns'ta geçiren 29 yaşındaki Jones, %41.4 üçlük isabetiyle 10.2 sayı ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı.35 yaşındaki Westbrook ise Denver Nuggets'ta yedek rolde 75 maça çıkıp 13.3 sayı ve 6.1 asist ortalamaları yakaladı. Playofflarda ise 11.7 sayılık katkı verdi.Her iki oyuncu da sınırsız serbest statüsünde bulunuyor. Marc Stein'e göre Kings, ayrıca Dennis Schroder ile de ciddi şekilde ilgileniyor ancak bu anlaşma gerçekleşmezse alternatif planlara yönelmek üzere hazırlık yapıyor.