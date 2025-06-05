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Kings, DeRozan, LaVine veya Sabonis'i takas edebilir

Sacramento Kings, yaz döneminde köklü kadro değişikliklerine gidebilir. HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre kulüp yönetimi; DeMar DeRozan, Zach LaVine veya Domantas Sabonis'in takası üzerinde duruyor.

calendar 05 Haziran 2025 15:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings, DeRozan, LaVine veya Sabonis'i takas edebilir
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Sacramento Kings, yaz döneminde köklü kadro değişikliklerine gidebilir. HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre kulüp yönetimi; DeMar DeRozan, Zach LaVine veya Domantas Sabonis'in takası üzerinde duruyor.

Kings, sezonu 40 galibiyet – 42 mağlubiyetle tamamlayarak üst üste ikinci kez playoff dışı kaldı. Yeni başantrenör Doug Christie ile birlikte yönünü belirlemeye çalışan Sacramento'nun en az bir yıldız oyuncusunu elden çıkarabileceği belirtiliyor.

Üç kez All-Star seçilen Sabonis, sezonu 19.1 sayı, 13.9 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarıyla tamamladı. 2023'te imzaladığı 4 yıllık 186 milyon dolarlık sözleşme kapsamında 2028'e kadar kontratlı.


DeRozan, 77 maçta 22.2 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi oldu. Ancak yaşı ve 50 milyon dolarlık iki yıllık kontratı nedeniyle takas olasılığı gündemde.

LaVine ise bu sezon sadece 32 maçta forma giydi. 22.4 sayı, %51.1 saha içi isabeti ve %44.6 üçlük yüzdesiyle dikkat çekti. 30 yaşındaki yıldızın gelecek sezon maaşı 45.9 milyon dolar, 2026–27 sezonu için de 48.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Kulübün ayrıca De'Aaron Fox'un ayrılığı sonrası oyun kurucu pozisyonu için takas ve serbest oyuncu pazarını araştıracağı bildiriliyor.


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