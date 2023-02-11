Kim Min-Jae, Türkiye'yi unutmadı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası büyük bir bağış yaptı.



Güney Koreli futbolcu, UNICEF Kore'ye depremzede çocuklar yararına kullanılması için 100 milyon Güney Kore Wonu (Yaklaşık 1.5 milyon Türk Lirası) bağış yaptı.



Açıklamayı yapan UNICEF Kore, bu durumun acil durumu bulunan çocuklar için kullanılacağını duyurdu ve Kore halkına yardım için çağrıda bulundu.





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