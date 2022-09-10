Kim Min Jae için transfer itirafı

Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae için transfere aracılık eden menajer Hoo Lee açıklamalarda bulundu.



Lee, "Teklif yapan sadece Napoli değildi. Inter, Juventus, Tottenham, Roma ve Rennes de Kim Min Jae ile sözleşme imzalamak istedi. Bu takımların birçoğu Kim ile görüntülü görüşmeler yaptı" ifadelerini kullandı.



25 yaşındaki futbolcunun Napoli'yi tercih nedenini de açıklayan Hoo Lee, "Kim'in iyi bir takımda, yüksek seviyede düzenli oynamasını istedik. O takım Napoli'ydi" dedi.



18 MİLYON EURO ÖDENDİ



Napoli, başarılı savunma oyuncusu için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.





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