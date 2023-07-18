Kim Min Jae, Bayern Münih tesislerinde!

Bayern Münih Transfer Haberleri: Bayern Münih'e transfer olmaya hazırlanan Kim Min Jae, transfer tanıtım videosu çekimleri için Bayern Münih tesislerine geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kim Min Jae, Bayern Münih tesislerinde!
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18 Temmuz 2023 15:57
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oldu. 

Bayern Münih'in sözleşmesindeki 50 milyon euro'ya serbest kalır maddesini kullandığı Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae Bavyera ekibine transfer olmaya hazırlanıyor.

Alman deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak Kim Min Jae, transfer tanıtım videosu çekilmesi için Bayern Münih tesislerine geldi. 

YILLIK 7.5 MİLYON EURO 

Transferi kısa süre içerisinde açıklanması beklenen Kim Min Jae'nin Bayern Münih'te yıllık 7.5 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. 

33 YIL SONRA ŞAMPİYON 

Napoli'nin 33 yıl sonra Serie A şampiyonu olmasında büyük katkı sağlayan Kim Min Jae, İtalyan ekibinde çıktığı 45 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 

 

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