Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oldu.
Bayern Münih'in sözleşmesindeki 50 milyon euro'ya serbest kalır maddesini kullandığı Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae Bavyera ekibine transfer olmaya hazırlanıyor.
Alman deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak Kim Min Jae, transfer tanıtım videosu çekilmesi için Bayern Münih tesislerine geldi.
YILLIK 7.5 MİLYON EURO
Transferi kısa süre içerisinde açıklanması beklenen Kim Min Jae'nin Bayern Münih'te yıllık 7.5 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.
33 YIL SONRA ŞAMPİYON
Napoli'nin 33 yıl sonra Serie A şampiyonu olmasında büyük katkı sağlayan Kim Min Jae, İtalyan ekibinde çıktığı 45 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Bayern Münih'in sözleşmesindeki 50 milyon euro'ya serbest kalır maddesini kullandığı Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae Bavyera ekibine transfer olmaya hazırlanıyor.
Alman deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak Kim Min Jae, transfer tanıtım videosu çekilmesi için Bayern Münih tesislerine geldi.
YILLIK 7.5 MİLYON EURO
Transferi kısa süre içerisinde açıklanması beklenen Kim Min Jae'nin Bayern Münih'te yıllık 7.5 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.
33 YIL SONRA ŞAMPİYON
Napoli'nin 33 yıl sonra Serie A şampiyonu olmasında büyük katkı sağlayan Kim Min Jae, İtalyan ekibinde çıktığı 45 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.