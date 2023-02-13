Kim'den asist, Eljif'ten gol, Napoli şampiyon gibi

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Luciano Spalletti'nin ekibi Napoli ile Davide Ballardini'nin yönetimindeki Cremonese karşı karşıya geldi.



Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-0 kazanırken goller; 21. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 65. dakikada Victor Osimhen ve 79. dakikada Eljif Elmas'tan geldi. 65. dakikada Victor Osimhen'in attığı golde asist Kim-Min Jae'den geldi.



Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle attığı golden sonra eliyle ay-yıldız işareti yaptı.



Bu sonuçla birlikte puanını 59'a çıkaran lider Napoli, bir maçı eksik olan en yakın takipçisi Inter'in 16 puan önüne geçerken, Cremonese 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli, Sassuolo'ya konuk olurken Cremonese deplasmanda Torino ile karşılaşacak.





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