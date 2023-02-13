Kim'den asist, Eljif'ten gol, Napoli şampiyon gibi

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Napoli, evinde Cremonese'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kim'den asist, Eljif'ten gol, Napoli şampiyon gibi
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13 Şubat 2023 00:49
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Luciano Spalletti'nin ekibi Napoli ile Davide Ballardini'nin yönetimindeki Cremonese karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-0 kazanırken goller; 21. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 65. dakikada Victor Osimhen ve 79. dakikada Eljif Elmas'tan geldi. 65. dakikada Victor Osimhen'in attığı golde asist Kim-Min Jae'den geldi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle attığı golden sonra eliyle ay-yıldız işareti yaptı.

Bu sonuçla birlikte puanını 59'a çıkaran lider Napoli, bir maçı eksik olan en yakın takipçisi Inter'in 16 puan önüne geçerken, Cremonese 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli, Sassuolo'ya konuk olurken Cremonese deplasmanda Torino ile karşılaşacak.

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