Kıllardan Kurtulmak İçin Lazer Epilasyon İle Kalıcı Mı?

İstenmeyen tüylerinden ve kıllardan kurtulmak isteyen kadınların ve erkeklerin başvurduğu yöntemlerin başında artık lazer epilasyon geliyor. Birçok avantajı bulunan ve yararları sayesinde kalıcı olarak kıl çıkmasından kurtulabilirsiniz. Kıl köklerini tahrip eden lazer ışınları sayesinde, çok nadir sorunlar olmadığı sürece kılların kalıcı olarak çıkmasını engellemiş oluyorsunuz.Ancak hormon bozukluğuna neden olan ilaçlar kullanmanız durumunda, kıllar yeniden çıkabilir. Sonuç olarak lazer epilasyon yaptıran kişilerde daha sonradan oluşan hormon bozukluklarından sonra da yeniden epilasyon yaptırarak birkaç seansta kıl çıkmasını durdurmanız mümkün olacaktır.Ayrıcahamile kadınlar için de uygun değildir. Herhangi bir lazer sistemiyle yapılan bütün epilasyon yöntemleri hamileler için kesinlikle uygun değildir. Hamilelik öncesi lazer epilasyon yaptıranlar için sorun olmayacağı gibi, eğer epilasyon sürecinde hamile kaldıysanız, epilasyon programlarını ertelemek zorundasınız.Lazer epilasyon uygulamasının en önemli avantajı, acı veya ağrı eşiğinin çok düşük olması ve hatta olmamasıdır. Böylelikle masaj konforunda kıllarınızdan kurtulma şansına sahip olacaksınız. Diğer önemli özelliği ise tabii ki başarı oranıdır. Şu ana kadar belirlenen başarı oranı %90 kalıcılık olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlarda ve erkeklerde vücutlarının istedikleri bölgelerinde uygulama imkânı veriyor olması ve hatta en hassas bölgelerde bile uygulanmasından dolayı, uygun lazer epilasyon fiyatları ile sizde kıllardan kurtulabilirsiniz.Bu konuda özellikle büyük ve kalabalık şehirlerde güzellik merkezlerinin daha fazla olduğunu ve daha iyi imkanların olduğunu söyleyelim. Bu imkanlar dahilinde lazer epilasyon yaptırmak bir hayli kolay ve garantili bir hale de gelmektedir. Bu konuda genellikle lazer epilasyon uygulaması için İstanbul başlıca tercihler arasında yer alıyor.Sadece ülkemizden değil, dünyanın her yerinden de en iyi lazer imkanlarını sunan Türkiye'ye ve İstanbul'a gelerek epilasyon yaptıranların sayısı giderek artıyor. Lazerin sağlamış olduğu faydalar, herhangi bir epilasyon türüne göre oldukça hatırı sayılır derecededir. Durum böyle olunca da insanlar için tercihlerini lazer epilasyondan yana kullanmaları da kaçınılmaz oluyor. Acı hissinin olmaması, kolay ve konforlu uygulanır olması, kalıcılığı daha fazla olması, daha kısa sürede kıllarınızdan kurtulacak olmanız, her mevsim epilasyona uygun olması, yanık, kızarıklık, batıklık oluşturmaması ve hassas cilt tiplerine dahi uygun olmasından dolayı, rahat bir şekilde yaptırabilirsiniz.Bazı kıl, tüy alma işlemlerinde mevsimin oldukça büyük önemi bulunuyor. Lazer epilasyonda da aslında aynı durum geçerli olup, bilhassa uygulama sonrasında direk güneş ışınlarına maruz kalmamanız gerekiyor. 4 mevsimde de uygulanması mümkün olmakla birlikte, normal lazer uygulamaları genelde sonbahar aylarında başlayarak, yaza kadar tamamlanmaktadır. Çünkü güneşe maruz kalınması, lazer uygulanan bölgelerde ciddi yanıklar oluşmasına neden olabilir.Yeni nesil lazer epilasyon teknolojilerinde ise daha hızlı işlem yapılasa da yaz aylarında birkaç gün kendinizi direk güneşten korumanız iyi olacaktır. Ayrıca yaz aylarında yapılması uygun olan ve yanık bırakmayan lazer epilasyonlarda bulunuyor. Buz lazer bunların başında gelmekle birlikte, Alexandrite ve Nd YAG Lazer uygulamaları da oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Üstelik cilt yenilemesi de sağladığı için, yeniden genç bir vücuda sahip olacaksınız.Bu sayede lazerin etkilerini yaşamak ve tabii ki normal bir sağlıklı bedene sahip olmakta kaçınılmaz olacaktır. Ağda, tıraş, tüy dökücü kremden dolayı cildiniz belirli bir süre ciddi tahriş olmaktadır. Bu tür işlemler hiç kıl çıkmayan yerlerinizin dahi kıllanmasına neden olur. Eğer bu durumlardan uzaksanız, lazer epilasyon sayesinde, artık istenmeyen tüyler ile bir daha karşılaşmayacağınızı söyleyelim.Daha az acılı ve hatta acısız olarak yapılan bu işlem, oldukça kolay ve hızlı yapılır ve gün boyu değil, sadece 30-40 dakikalık seanslar ile günü mahvetmeden keyifle kıllarınızdan arınırsınız.Lazer epilasyonlar uygulama bölgesine ütü yapar gibi sık sık lazer ışın atışları yapılarak uygulanır. Kademeli işlem yapıldığı için, birden fazla kıl kökleri kontrollü şekilde tahrip edilir. Böylelikle kılın çıkması engellenmiş olur. Çünkü her lazer epilasyon seansında yeniden aynı bölgelere işlem yapılarak, kıl çıkması kalıcı olarak engellenir. Bu nedenle lazer epilasyon fiyatları seans sayısı nedeni ile yüksek olur.Farklı enerji dalgaları yollayan yeni nesil lazer epilasyon cihazları ki bunlar Alexandrite, Nd YAG Lazer ve Soprana Ice olup, geniş yüzeylerde işlem yapılmasını mümkün kılar. Her bir lazer ışın atışı bu sayede çok sayıda kıl kökünü etkiler. Böylelikle diğer epilasyon türlerine oranla daha kısa süreli seanslar ile çözüme ulaştırın ve kıllardan arınmanızı sağlar. Ten rengi ne olursa olsun yukarda saydığımız uygulamalar koyu ve açık renkli kılların yok edilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda günümüzde en çok tercih edilen cihazlar olduklarını söyleyebiliriz.Ayrıca bu uygulamalar için standart bir ay yani zaman bulunmuyor. Uygulama istediğiniz ayda gerekli tedbirleri alarak yaptırabilirsiniz. Ancak bahar aylarını tercih etmeniz, yazı daha keyifli geçirmenizi sağlayacaktır. Yaz mevsimine pürüzsüz bir ciltle girmek isteyen kişiler için kıl tipine bağlı olarak sonbahar ya da kış veya baharın ilk başlarında dahi seansa başlamaları iyi olacaktır. Beyaz ya da bronz tenli olmanız fark etmeksizin her anlamda tüm hassas bölgelerinize bu uygulamayı yaptırabilirsiniz.Lazer epilasyon sonrası işlem yapılan bölgelerde kıllar ilk 3 - 4 gün içerisinde doğal olarak çıkmaya başlar ama çok güçsüz oldukları için, kendi kendine dökülür. Epilasyon bölgesinde dökülme tamamlandıktan sonra ise kılların yeniden çıkması ortalama 4 ile 6 hafta sürmektedir. Bu yeni çıkan kıllar daha güçlü olsa da, yeni seans süresi de geldi demektir. Yeniden epilasyon yaptırarak ve bunu düzenli olarak tekrarlayarak artık kıl çıkmasını da engellemiş olacaksınız.Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu uygulama kalıcı olsa da, bazı durumlarda kıl çıkabilir. İlk başta şunu bilmelisiniz ki, lazer epilasyon uygulamasından sonra yani seanslardan sonra yeniden çıkmalar devam edecektir. Bu nedenle seans sayısı artar ve her işlem sonrası kıllar giderek azalır ve sonrasında tamamen yok olur. Kıl tipine göre seans sayıları 4-6 ile 10-12 ye kadar çıkabilir.Yani kılları daha güçsüz olanlar ya da güçsüz bölgelerde işlem yaptıranlar 4 seansta kıllardan kurtulabilir. Ama daha güçlü kıllar için mücadele uzun süreceği için 12 seansı da bulabilir. Kalıcı ve sorunsuz bir epilasyon için profesyonel ve uzman merkezlerle çalışmalısınız. Hormonal rahatsızlığı olan kişiler hariç epilasyon kalıcı tedavi sağladığı için, doğru güzellik uzmanları ile kıllardan arınmalısınız.Ayrıca epilasyon sonrası uygulama bölgesinde çıkan tüyler ya da ince kıllar, epilasyonun başarısız olduğuna dair bir yanılgı oluşturur. Dünya çapında kabul edilen kriterlere göre lazer epilasyon istenmeyen kıllar üzerinde %80 oranında azalma sağlanırken, yeni nesil teknoloji ile birlikte bu oran %90'ları bulmuş durumda. Yani çeşitli kıl çıkma durumlarında bir iki seans ile bunlardan kurtulabilirsiniz.Tüm vücut üzerinde epilasyon yapılacaksa eğer seans süresi ortalama 40 dakikayı bulur. Tabii ki bu ortalama bir rakam olup, kişiden kişiye değişim gösterebilir. Ayrıca bölgesel durumlar için de seanslar arası zamanda farklılıklar olabilir. Epilasyonun etkili olduğu süreç, kılların aktif olduğu büyüme evresidir. Kişinin kilosu, kıl yapısı gibi faktörler ise seans sayısını az çok ortaya çıkarmaktadır. Bunları epilasyon yaptıracağınız merkez ile görüşerek, daha detaylı bir şekilde öğrenebilir ve buna göre kaç seansta kıllardan kurtulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.Yeni nesil lazer epilasyon uygulamaları 2008 yılından beri kullanılıyor olsa da, asıl etkisini 2015 sonrasında göstermeye başlamış durumda. Çünkü bu cihazlar düzenli olarak bakımları yapılarak yeni yazılımlar ve başlıklar ile birlikte, etkisi de arttırılmaktadır.Uzman ekipler ve profesyonel güzellik uzmanları ile görüşerek lazer epilasyon fiyatları hakkında da bilgi alabilirsiniz. Şunu belirtelim ki, bir çok yanlış uygulama nedeniyle kişiler hem istediği sonucu alamıyor ve hemde daha kötü sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. Yani fiyat kriterleriniz arasında ikinci sırada yer alması gerekiyor. Öncelikle doğru bir uzman ile çalışmanız gerekiyor.Lazer epilasyon uygulamalarının diğer yöntemlere göre bir çok farklılıkları bulunuyor. Öncelikle yeni nesil olanlar konforlu ve ağrısız bir şekilde yapılıyor ve istenmeyen tüylerinden daha rahat kurtuluyorsunuz. Seans aralarında kıl köküne etki edecek cımbız ya da ağda ile işlem yapmıyorsunuz. Sadece tıraş bıçağı ile kesim yapıyorsunuz. Burada önemli olan köklere lazer ışınlarından başka işlem yapılmamasıdır.Lazer epilasyon fiyatları kişinin fiziksel özelliklerine göre değişim gösterdiği için, erkeklerde ve kadınlarda da fiyat farklılıkları olabiliyor. Genel olarak tüm vücut tercih edenler için ortalama 600-1000 TL arası değişen fiyatlar olduğunu da söyleyebiliriz.