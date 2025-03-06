Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Kyrie Irving'in çapraz bağ sakatlığıyla ilgili spekülasyonlara yanıt verdi.



Son dönemde artan dakika yükü nedeniyle sakatlandığı yönündeki iddialara karşı çıkan Kidd, bunun tamamen talihsiz bir olay olduğunu vurguladı.



"Bir pozisyonun sonucu bu. Öncesinde birçok pozisyon olmadı. Bu tamamen şanssız bir durum, öyle rapor edilmeli," diyen Kidd, oyuncuların maç süreleri konusundaki eleştirilere de değindi. "Yıldız oyuncularımızın oynamasını istiyoruz. Bu lig bir dinlenme ligi olmamalı. Eğer oyuncular daha az oynarsa, 'neden dinleniyorlar?' diye eleştiriliyoruz. Daha fazla oynadıklarında ise 'fazla mı yükleniyoruz?' tartışmaları başlıyor."



Irving, sakatlık öncesi harika bir form yakalamış ve bu sezon kariyerinin en iyi basketbolunu oynadığı yorumları yapılmıştı. Şubat ayında dokuzuncu kez All-Star seçilen oyuncu, sakatlık sonrası Mavericks'in planlarında nasıl bir değişiklik yapacağı merak konusu.



