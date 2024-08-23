Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Jaylen Brown'ın NBA Finalleri sırasında Boston Celtics'in en iyi oyuncusu olduğu yönündeki yorumlarına açıklık getirdi.



Kidd, 2024 NBA Finalleri öncesinde Brown'ın Celtics'teki en iyi oyuncu olduğunu söylediğinde, bu yorumu yoğun tepki almıştı.



Jayson Tatum'ın her zaman takımın 1 numaralı hücum opsiyonu olarak görüldüğü Celtics'te, Kidd'in Brown hakkındaki yorumu oldukça tartışmalı hale gelmişti.



Aylar sonra bu yorumlarına değinen Kidd, MVP ödülü oylamasının nasıl sonuçlandığını görünce haklı olduğunu kanıtladığını söyledi:



"Sanırım o sıralar en iyi performansını gösteriyordu. Bazıları bunu kasıtlı olarak söylediğimi iddia etmişti. Ama Jaylen Doğu Konferansı MVP'sini ve ardından Finaller MVP'si ödülünü de kazandı, yani haksız mı çıkmışım bilmiyorum.



Tahmin edeceğiniz üzere, medya sanki bunu Jayson ve Jaylen'ın arasını bozmaya çalışıyormuşum gibi yorumlamıştı ama öyle bir şey yoktu. Ben sadece Jaylen'ın üst düzeyde oynadığını söylemiştim. Öyle de oynuyordu."



Tatum, Mavericks'e karşı oynanan Finallerde %38,8 şut isabetiyle 22,2 sayı, 7,8 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalarken; Finaller MVP'si Brown ise %44,0 isabetle 20,8 sayı, 5,4 ribaund ve 5,0 asist ortalamaları tutturmuştu.





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