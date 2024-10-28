Kıbrıs'ta hakeme şiddet!

KKTC 1. Futbol Ligi'nde cumartesi günü oynanan Çanakkale-Vadili maçında ev sahibi takımın oyuncusu Hasan Çağakan Çaka, hakem Mustafa Torun'u darp edip yaraladı. Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, saldırıyı protesto için pazar günü tüm liglerdeki maçlara çıkmadı.

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Kıbrıs'ta hakeme şiddet!
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28 Ekim 2024 10:36
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. haftasında yaşanan hakem Mustafa Torun'a yönelik şiddeti kınayarak, darp girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

"KTFF tarafından organize edilen AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. haftasında Çanakkale TSK - Vadili TÇBSK müsabakasında karşılaşmanın hakemi Mustafa Torun'a yönelik gerçekleştirilen darp eylemini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbol; dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunun bir arada yaşanması gereken bir spordur. Futbol için emek veren hakem ve/veya diğer paydaşlarımıza yönelik darp girişimlerine asla müsaade etmeyeceğimizi bildirir, ilgili şahsı bu eyleminden dolayı kınar, talihsiz olayı yaşayan hakem Mustafa Torun'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, saldırıyı protesto için pazar günü tüm liglerdeki maçlara çıkmadı.

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