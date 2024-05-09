Khvicha Kvaratskhelia'ya iki dev talip!

Napoli'de geleceği belirsizliğini koruyan Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'ya dev talipler çıktı.



Gazzetta'da yer alan habere göre; PSG ve Barcelona yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İki kulübünde Napoli ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan oyuncu için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.



NAPOLI'NİN BONSERVİS İSTEĞİ



Haberde, Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Kvaratskhelia'yı bırakmak istemediği ancak bıraksa da 120 ila 130 milyon euro arasında bonservis istediği belirtildi.



Ayrıca Napoli'nin oyuncuya yıllık 4 milyon euro maaş ile yeni bir sözleşme sunduğu ancak 23 yaşındaki yıldızın 5 milyon euro maaş istediği aktarıldı. Öte yandan Kvaratskhelia'nın EURO 2024'ten önce geleceğinin hangi takımda olacağı da netleşmesini istediği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Napoli ile 42 maça çıkan Kvaratskhelia, 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU