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B. Dortmund-Ulsan HD FC
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04:00
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Inter-River Plate
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AGF-Vejle Boldklub
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Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
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Stabaek-Kristiansund BK
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Lillestroem-KFUM
2-0
25 Haziran
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0-1

Khem Birch: "Ödül bende"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin MVP'si seçilen Khem Birch, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Haziran 2025 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 00:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Khem Birch: 'Ödül bende'
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Khem Birch maçı değerlendirdi ve MVP olması hakkında konuştu.

"MVP ÖDÜLÜ BENDE"

MVP seçilmesiyle ilgili konuşan Kanadalı uzun, "Bilmiyorum hak ettim mi ama ödül bende. 3 şampiyonluk kazandık." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

"BU SERİDE BİRAZ FAZLASINI VERDİM"

Sezon boyunca elinden geleni yaptığını belirten Birch, "Sezon genelinde katkı vermeye çalıştım ve bu seride biraz fazlası oldu." sözleriyle takımın başarısında pay sahibi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.


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