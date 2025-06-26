Khem Birch: 'Ödül bende'

Khem Birch maçı değerlendirdi ve MVP olması hakkında konuştu.



"MVP ÖDÜLÜ BENDE"



MVP seçilmesiyle ilgili konuşan Kanadalı uzun, "Bilmiyorum hak ettim mi ama ödül bende. 3 şampiyonluk kazandık." diyerek mutluluğunu dile getirdi.



"BU SERİDE BİRAZ FAZLASINI VERDİM"



Sezon boyunca elinden geleni yaptığını belirten Birch, "Sezon genelinde katkı vermeye çalıştım ve bu seride biraz fazlası oldu." sözleriyle takımın başarısında pay sahibi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.



