Phoenix Suns'ın, asistan koçu Kevin Young'ı NBA'in en yüksek maaşlı asistan koçu yaptığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Suns'ın yardımcı koçu Young'ın kendisini NBA'de en yüksek maaşlı asistan koç yapan bir anlaşmayla takımda kalacağını belirtti.



Kontratının yılda 2 milyon dolardan fazla değere sahip olduğu belirtilen Young, geçtiğimiz Cuma günü beş yıllığı 31 milyon dolarlık kontratla işe alınan Frank Vogel'ın gelişinden önce Suns'ın baş antrenör adaylarından biriydi.





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