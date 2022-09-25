Galatasaray'ın eski defans oyuncularından Rigobert Song'un çalıştırdığı Kamerun hazırlık maçında Özbekistan'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou kendi performansları hakkında çarpıcı ifadelere imza attı.



"VERİMLİLİKTEN YOKSUNDUK"



N'Koudou maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçın bir kazananı ve bir de kaybeden vardı. Biraz zordu ve yolculuk da uzundu. İmkanlar yakaladık ama rakibimiz bizden daha iyiydi. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik fakat rakibimiz bizden daha başarılıydı. Verimlilikten yoksunduk. Bunu da bir sonraki karşılaşmaya kadar düzeltmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Kevin N'Koudou bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 477 dakika süre aldı. N'Koudou 4 kez rakip fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcunun sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulsa da siyah-beyazlılarda kalmıştı.





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