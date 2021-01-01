Kevin Garnett'in NBA tarihinden favori beşi!

Hall of Fame oyuncusu Kevin Garnett, kendisine göre ideal başlangıç kadrosunu açıkladı.



'Million Dollaz Worth of Game' isimli podcast'e konuk olan Garnett'ten, favori ilk beş kadrosunu sıralaması istendi.



KG, point guard pozisyonu için ikonik Los Angeles Lakers yıldızı Magic Johnson'ı seçmekten çekinmedi:



"1 numara Magic'tir. Sırf 2.06 boyunda olduğu için."



Garnett şutör guard pozisyonu için başlangıçta Majesteleri Michael Jordan'ı seçmiş olsa da, hızlıca cevabını değiştirerek merhum efsane Kobe Bryant'ı tercih etti. KG ayrıca "daha uzun boylu bir takım" aradığını ve bu yüzden Philadelphia 76ers efsanesi Allen Iverson'ı kadroya alamayacağını belirtti:



"MJ demem gerek. Aslına bakarsanız 2 numaraya Kobe'yi alacağım. MJ olması gerektiğini biliyorum. Kendisi bu oyunun tanrısı ve hepimiz onu kopyaladık falan, fakat Kobe benim 2 numaram.



A.I'ı gerçekten burada bir yere koymak istiyorum ama daha uzun bir takım arıyorum, çünkü sürekli değişeceğiz."



"KD, BEN VE WILT!"



Ardından Garnett, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ı, kendisini ve efsanevi oyuncu Wilt Chamberlain'i sırayla kısa forvet, uzun forvet ve pivot pozisyonları için tercih etti:



"3 numarama KD'yi koyacağım. Sonra Wilt diyeceğim. 5 numarada o olacak. Dediğim gibi, sürekli değişeceğiz. 4'te ben varım. 3'ler, 4'ler ve 5'ler sürekli değişecek. Benim seçimim böyle."



