Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Kevin De Bruyne için iki farklı transfer iddiası gündeme geldi.



ASTON VILLA VE CHELSEA



Sky Sports'ta yer alan habere göre, Aston Villa, Belçikalı futbolcu ile ilgileniyor. Aston Villa'nın, 33 yaşındaki yıldızı serbest olarak kadrosuna katmak için girişimleri olduğu kaydedildi.



Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusu için eski takımı Chelsea'nin adı da gündeme geldi. Football Insider'da yer alan habere göre, Chelsea de eski futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor.



DİĞER İHTİMALLER



Manchester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinin ardından İngiliz ekibinden ayrılacak Kevin De Bruyne için daha önce Suudi Arabistan ve MLS ihtimalleri de gündeme gelmişti.



BU SEZON PERFORMANSI



Manchester City'de bu sezon 35 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.



