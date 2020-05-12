Kevin Constant yıllar sonra İstanbul'da tutuklandığını itiraf etti

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Kevin Constant, yıllar sonra şaşırtan bir itirafta bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Kevin Constant yıllar sonra İstanbul'da tutuklandığını itiraf etti
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12 Mayıs 2020 08:31
Trabzonspor'da kısa bir süre futbol oynayan ve 32 yaşında kariyerini noktalayan Kevin Constant, Türkiye anılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

2014-15 sezonunda Trabzonspor'da oynayan Kevin Constant ilginç bir anısını paylaştı.

Gineli yıldız bir yolculuk öncesinde İstanbul Atatürk Havaalanı'nda tutuklandığını açıkladı.

Kendisine göre bileti birinci sınıf olmasına rağmen kendisini ekonomi sınıfına oturtmak istedikleri için görevlilerle tartıştığını bunun üzerine ellerinin kelepçelendiğini belirtti. Constant birkaç saat kelepçeli kaldığını söyledi.

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