Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, 2024 Paris Olimpiyatları sonrasında ABD Milli Takımı koçluğundan çekileceğini belirtti.



Kerr, The Athletic'e yaptığı açıklamada 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra ABD Milli Takımı'na koçluk yapmayacağını ve San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in izinden gitmeyi planladığını açıkladı:



"Benim için bu iki yıllık bir döngü. Popovich de Dünya Kupası'nda ve Olimpiyatlarda koçluk yapmıştı ve şimdi de görevi devretme sırası bana geldi. Bence bu şekilde olması gerekiyor.



Açıkçası bu aynı zamanda büyük bir bağlılık da istiyor. Koç K (Mike Krzyzewski) ve Jerry (Colangelo), koçların bu işi iki senelik olarak götürdüğü kültürü oluşturduklarında, işler bence biraz daha farklıydı. Koç K'in kalması mantıklıydı. Ama sanırım şu anda bulunduğumuz yerde, bir döngüden üzerinden gitmeliyiz."



Popovich, 2015 yılında Krzyzewski'nin yerine ABD Milli Takımı koçu seçilmiş ve takımı 2020 Olimpiyatları'nda altın madalyaya taşımıştı. Ekip 2019 FIBA Dünya Kupası'nı yedinci sırada tamamlamış ve ardından Kerr, 2021'de aynı turnuvada takımı dördüncü sıraya taşıyabilmişti.



